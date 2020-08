Brief 1: ’Preventief fouilleren instellen’

De discussie in Amsterdam over het feit of preventief fouilleren leidt tot etnisch profileren heeft direct of indirect de dood van Bas van Wijk veroorzaakt.

Burgemeester Halsema en Bij1-raadslid Sylvana Simons vinden het leven van een onschuldige Nederlandse jongen dus minder belangrijk dan het niet instellen van een maatregel die op grond van alleen al deze verschrikkelijke gebeurtenis goed te rechtvaardigen is.

Hoelang gaan wij nog Nederlandse burgers offeren aan een gemeenschap die het dragen van wapens doodnormaal vindt en aan ouders die dit tuig niet of onvoldoende in de hand heeft. We beginnen ondertussen steeds meer te wennen aan onze blijkbaar nederige positie als autochtone Nederlanders in deze samenleving.

Jan Pronk, Beverwijk

