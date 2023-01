Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Waar blijft het eerherstel voor Mona Keijzer?

Door Marianne Zwagerman Kopieer naar clipboard

De enorme wachtkamer in het ziekenhuis zat dinsdagnacht bomvol. Alle huisartsenpraktijken in mijn stad hebben wachtlijsten voor nieuwe patiënten, maar gelukkig is er het Spoedplein waar spoedhuisartsen, spoedapothekers en de spoedeisende hulp de krachten bundelen om iedereen van een diagnose, pilletje, zalfje of ziekenhuisbed te voorzien. Een geruststellende gedachte.