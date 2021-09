’Snelgroeiende bamboe planten’

Bamboe groeit heel snel, een meter lang per dag. Iedere dag komen jonge bamboe-scheuten uit de grond. Bamboe kan groeien in de duinen, het is niet schadelijk want de wortels zitten niet diep in de grond. De wortels kunnen de duingrond zelfs versterken.

Bamboe is een veelgebruikte houtsoort tegenwoordig. Je kan het gebruiken voor lichte constructies, ook voor isolatie van wanden, ze zijn duurzaam. Bamboebladen kan je weer gebruiken voor groene verpakkingen van allerlei etenswaren. Bamboe kan gemakkelijk groeien in Nederland, de twee panda’s van Ouwehands dierenpark krijgen al jaren bamboe van eigen bodem.

Danny Lim, Wassenaar