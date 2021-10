’Wintertijd veiliger’

Schoolgaande kinderen gaan nu ’s morgens in het donker lopend of fietsend in regen, wind en mist naar school, steken wegen over met druk verkeer en moeten soms meer dan 10 km fietsen over onverlichte landweggetjes, zoals bij ons. Dan is het veiliger als het ’s ochtends eerder licht is en zijn ze voor het donker thuis. Dat is belangrijk.

A.W. de Haas, Niedorp