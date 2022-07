Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Roland Kip, directeur Stichting IZZ ’We moeten meer doen tegen uitstroom uit zorg’

,,Het lukt de zorgsector weliswaar steeds beter om nieuw personeel te werven, maar de uitstroom nam in een jaar met 13,4% toe. Werven met de achterdeur open werkt niet”, stelt Kip. Ⓒ ANP/HH

Zorgmedewerkers vragen almaar vaker om psychische hulp als gevolg van het verzuim en verloop binnen de zorgsector. Vooral jongere medewerkers raken in de knoop, becijferde IZZ: in de leeftijd tot 35 jaar steeg de hulpvraag in een jaar met 35%. Roland Kip vindt dat alarmerend.