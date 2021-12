’Datacenter schadelijk voor heel Nederland’

Het is toch te gek voor woorden dat een kleine gemeente een besluit neemt dat schadelijk is voor heel Nederland. Met die stroomvretende datacenters spannen we het paard achter de groene duurzaamheidswagen. Die datacenters jagen het stroomverbruik dusdanig op dat extra windparken nodig zijn, terwijl het kabinet ons burgers oproept om zuinig om te springen met elektriciteit. Met datacenters nog meer ruimtebeslag, nog meer waterverbruik en nog meer verontreiniging.

Piet Kremer