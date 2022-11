Uitslag Stelling: ’Focus op streekvervoer’

Vooral buiten de Randstad is de beschikbaarheid van openbaar vervoer verder afgenomen, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw onderzoek. Een stemmer bevestigt dit: „Buiten de stad is het steeds moeilijker om naar school, werk of bij een ziekenhuis te komen zonder auto. Hierdoor worden mensen gedwongen auto te rijden. Niet echt klimaatvriendelijk.” Iemand anders: „De focus van het ov ligt op de Randstad, daarbuiten is het dramatisch, een ritje van een kwartiertje met de auto duurt met het ov anderhalf uur, plus nog 2,5 kilometer lopen!” Bijna één op de drie ouderen kan binnen een half uur geen enkel ziekenhuis bereiken als ze niet over een auto beschikken, concludeert het PBL. Zeer zorgelijk, vinden de deelnemers. Een respondent deelt zijn ervaring: „Ik ben moeilijk ter been en woon in een buitengebied waar alle ov verdwenen is en zelfs de belbus vaak niet meer te bereiken is. De dichtstbijzijnde super is 6 km, ik ben nu dus volledig afhankelijk van de auto.”

De regering moet flink investeren in verbetering van het streekvervoer, stelt men veelal. „Stop met snijden in de (buiten)lijnen van het streekvervoer!” Iemand vertelt: „Busbedrijven buiten de Randstad moeten afschalen omdat ze niet voldoen aan het minimaal aantal passagiers per dag, terwijl ze voor een deel van de bevolking, vooral ouderen en scholieren, wel noodzakelijk zijn om van A naar B te komen!” Een stemmer oppert: „Zet meer kleinere (buurt) bussen in die regelmatig rijden in de buitengebieden”. En het personeel? “desnoods zet je vrijwilligers in!”, luidt een reactie.

Naast de belabberde staat van het streekvervoer zorgen ook de problemen bij NS ervoor dat steeds meer mensen ontmoedigd raken om met het ov te reizen. Deze week kondigde de NS aan de dienstregeling nog verder af te schalen vanwege personeelstekort. Slechts 17 procent van de stemmers heeft begrip voor dit besluit. De rest spreekt er schande van.

Van de stemmers geeft ruim 60 procent aan minder met het ov te reizen door de perikelen bij de NS en in het streekvervoer. „Geef mij maar de auto, ik kan tenminste zitten, kom gegarandeerd van A naar B en het is goedkoper.”

De meerderheid van de stemmers is het hiermee eens en 65 procent van hen zou eerder met het ov reizen als trein- en buskaartjes goedkoper zouden zijn. Sommigen hebben hier ideeën voor: „Ze moeten een jaarkaart voor het openbaar vervoer maken met een prijs gerelateerd aan je inkomen, b.v. een gemiddeld inkomen 100 euro en dan mag je onbeperkt reizen in heel Nederland met bus, trein en tram.”

Iemand anders concludeert: „Dat het veel te duur is komt door de privatisering. Essentiële infrastructuur hoort niet op winst gebaseerd te zijn. Een ander onderschrijft dit: „Meer overheidssteun, dan wel nationalisering! Gratis ov voor iedereen tussen bijv. 06.30 en 19.30 uur (instaptijd). Dan neemt het autoverkeer vanzelf enorm af, hierdoor is er minder druk op de brandstofvoorraden en dit heeft een serieuze impact op het milieu.”