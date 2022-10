’Leiderswissel VVD niet genoeg’

Het is inderdaad voor de midden- rechtervleugel van de VVD voor het eerst in lange tijd een positief geluid uit hun partij. Maar is het genoeg? Speculaties over opvolging van Mark Rutte zijn begrijpelijk en verraden een grote honger naar leiderswissel, maar zijn voorbarig. Bovendien is leiderswissel niet genoeg want de gehele kliek rondom Rutte moet weg. Dan kan de koers veranderen. Ik wens haar het beste maar eerst zien dan geloven.

Floor Vletter