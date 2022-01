’Laat Winterspelen schieten’

Ja, ik weet; er is jaren hard voor getraind, en de sporters staan te trappelen. Waarvoor dan? Om in lege stadions, met waarschijnlijk alleen geselecteerde Chinese toeschouwers op de bankjes, hun kunstje te doen? Om weken tevoren en weken erna nog in het verdachtenbankje te zitten, met elke dag een stok in je neus?

En als we ons dan met een verdraaid goed excuus terugtrekken uit het Olympisch, waarom dan ook niet meteen uit die voetbalgebeurtenis voor komende zomer? Daar zijn mensen heus ook ziek, alleen hoor je er niet over.

Laten we corona nou eens aangrijpen als een heel erg goed excuus om niet naar toernooien te hoeven die in politiek moeilijke landen worden gehouden. Dat is even slikken en daarna gaan we weer door. Mooi even rust, herstel, nieuwe goden en godinnen erbij en daarna weer knallen.

Izzy Glastra