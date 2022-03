De Kwestie: ’Moet overheid accijns op benzine verlagen?’

Moeten de accijnzen en/of het btw-tarief worden verlaagd om autorijden enigszins betaalbaar te houden? Erik de Vries en Erik Verhoef nemen dat vraagstuk onder de loep.

Als het aan Erik Verhoef ligt is het verlagen van de taks tegenproductief: „Als we werk willen maken van het bereiken van een klimaat-neutrale economie in 2050, is dat moeilijk te combineren met het niet willen laten stijgen van energieprijzen.”

Volgens Erik de Vries, directeur van NOVE, brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren en tankstations, betaalt de automobilist al jarenlang een oneerlijke rekening: „Tijd om toch een beetje beter in de pas te lopen met landen om ons heen. Beter laat dan nooit.”

Wat vind jij? Reageer hieronder of in een van de opinieverhalen.

