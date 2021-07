’Alcoholwet is bezopen’

Kortom, staatssecretaris Paul Blokhuis slaat de plank volledig mis, als hij denkt dat door deze wet het alcoholgebruik wordt teruggedrongen. Die wet is ’bezopen’ denken velen, onder wie Ernst4: „Kortingkopers en drankmisbruikers, dat zijn verschillende groepen mensen. Korting verbieden helpt dus niks.” Doc Damage legt uit: „Ik zie om me heen dat er wel groter wordt ingekocht met korting, maar dit beïnvloedt niet hoeveel er wordt gedronken. Het beïnvloedt alleen hoe váák er wordt gekocht.”

Het argument dat er tijdens kortingsacties méér drank wordt verkocht dan onder normale omstandigheden, is daarmee boterzacht, zo denkt Geeny1: „Leuk om te weten dat er bij kortingsacties 33% meer bier en 50% meer wijn wordt verkocht. Wel eens bij nagedacht dat je bij een actie een voorraadje aanlegt? Ik doe dat namelijk ook. Volgende week wijn in de aanbieding, resulteert voor mij in de aankoop van 10 flessen - voor 10 weken. Logisch dat ik dan de weken erna niets koop. Wat willen ze nu met deze feiten aantonen? Dat we prijsbewust zijn is zeker.”

En dus is de nieuwe Alcoholwet een nieuwe vorm van betutteling, betoogt BuildBackBetterIsWorse. Sarcastisch: „De betutteling door de overheid kent geen grenzen. Ieder glas alcohol gaat straks van je CO2-deugpunten af die op je persoonlijke EU Green Card komen. Met deze deugpunten kun je alleen nog dingen huren (tijdelijk), niet meer iets kopen. Er wordt straks ook gehandhaafd op onderbroeken met remsporen, hiervoor geldt een boete per keer van € 350,-.”

Veel reageerders zien een parallel met de al jaren lopende anti-rookcampagnes. In dat verband is een prijs-ingreep geen gek idee, denkt PPB, die wel snapt dat er geen te grote kortingen op alcohol meer zijn toegestaan: „Toen ik nog rookte waren mijn peuken ook nooit in de bonus...”

"Gezelligheid zit in de mens en niet in de fles"

STAP-directeur Wim van Dalen is wel blij met de nieuwe Alcoholwet, zo stelde hij op deze site. Maar hij vertegenwoordigt daarmee een kleine groep. Een Twentenaar behoort niet tot die groep en zegt over Van Dalen: „Weer zo’n middernachtzendeling die heilig gelooft in een maakbare wereld.”

Die wereld is niet maakbaar. Dat hebben ze in de VS al een keer geprobeerd, weet Pau: „Zelfs droogleggen zoals ooit in Amerika gaat het alcoholgebruik niet tegen.” Aan de andere kant staat Keespoulos1: „Onder ouderen zijn grote groepen alcoholisten, die dat uiteraard zelf ontkennen. De kosten van zorg gaan nooit dalen op deze manier, dus een volledige ban op alcohol lijkt de enige weg.” Prijsingrepen werken niet: „In Scandinavië is alcohol duur, maar in Oslo ritselt het van de alcoholisten.”

Kortom, een gezellig drankje laat de Nederlander zich niet zomaar ontzeggen. Hoewel: „Gezelligheid zit in de mens en niet in de fles”, weet Extra.