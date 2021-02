’Texas is een waarschuwing’

De elektriciteit viel er uit in grote gebieden. Zo’n 300.000 huishoudens waren direct getroffen en zaten in de kou en zonder licht. Alsof dat niet erg genoeg was, bevroor de drinkwaterleiding omdat het streng vroor. Kortom een flinke ramp. Andere huishoudens die wel nog stroom hadden, verbruikten veel meer en duurdere stroom met als gevolg torenhoge rekeningen. Van het gas af en over op elektriciteit? Laten we altijd minstens twee verschillende energievormen inzetten, elektriciteit en gas of hout. We willen straks toch niet in de kou en zonder drinkwater zitten?

Mario v.d. Putten, Biddinghuizen