’PVV ontbreekt realiteitszin’

Een lezer is van mening dat de stem van het volk bij het CDA niet telt omdat zij na de verkiezingen niet met de PVV wil regeren (WUZ, 11/1). Goed beschouwd was dit een open deur die CDA-leider Hoekstra intrapte toen hij dat aangaf. De kans is groot dat ook Geert Wilders in zijn nopjes is met die uitsluiting.

Het lijkt er verder op alsof het verkiezingsprogramma hierop gestoeld is waardoor er met geen enkele partij een coalitie kan worden gevormd en de PVV weer veilig in de oppositie kan plaats nemen zonder als regeringspartij de handen te hoeven vuil maken.

Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 die er door de gedoogsteun die de PVV in 2010 gaf aan kabinet Rutte1 kwam, en zij nu weer willen terug draaien. Dat de PVV nu de AOW-leeftijd op 65 wil hebben maakt de realiteitszin van die partij duidelijk.

Henk Versteeg, Nunspeet