In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Zin en onzin van de energietransitie

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Als kind maakte ik in de jaren ’70 de oliecrisis mee met de autoloze zondagen. Ik herinner me die als een feest, want je kon ongehinderd op straat spelen. Voor mijn ouders was het minder lollig. We hadden net een huis betrokken met grote ramen van enkel glas. Door omhoog schietende energieprijzen stookten we ons bijkans arm.