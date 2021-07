Kabinet zwicht voor IS-slavenhouders

Ⓒ DE TELEGRAAF

Zoals verwacht veranderde de houding van het kabinet over het terughalen van IS-vrouwen naar Nederland. Ten nadele van de eigen bevolking. Met de door de rechter afgedwongen komst van Ilham B. is het ’we halen ze echt niet’-verhaaltje veranderd in ’het is niet uit te sluiten dat er meer komen.’ Hiermee geeft minister Grapperhaus, die toch al geen resoluut beleid had om ons te behoeden voor deze intocht, toe dat hij zijn greep op de situatie kwijt is. Ik zeg het u alvast: de vrouwelijke jihadisten keren allen terug naar de polder waarin ze geronseld zijn.