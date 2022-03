’Hoe erg moet het worden?’

Terwijl we alles in het werk stellen om de vluchtelingen te helpen, verzaken we het belangrijkste: De bescherming van het land, waar ze in vrede willen leven en gelukkig zijn. Poetin moet koste wat het kost gestopt worden, want een volk zonder land is een verloren volk. Het is al laat, maar hopelijk niet te laat. Laat de westerse (onze) wereld redden, wat er nog te redden is! Koste wat het kost, zodat we niet met het schaamrood op de wangen moeten toegeven, dat we gefaald en verloren hebben.

Jan Breeschoten, Koekange