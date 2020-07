’Trek stekker uit biomassa en wel nu!’

Fenna Swart staat dus bepaald niet alleen met haar bewering dat houtstook ’foute boel’ is. Amsterdammer-23012 is kort in zijn bijval: „Fenna Swart: bravo.” En ook Realist1966 is fan van Fenna: „Verstandige taal. Helaas is gezond verstand een zeldzaam iets in Den Haag.”

Maar wat hebben we dan tegen biomassa? Nou, heeft u even? Jacobus-roest: „Biomassa betekent a. natuurvernietiging, b. toename van fijnstof, dus luchtwegproblemen en c. CO2-toename, want aanplant neemt veel minder CO2 op dan grote bomen. Bovendien ondergraven ze de klimaatdoeleinden die de regering stelt met biomassa.”

Uitstoot

Vooral de uitstoot van CO2 en fijnstof zijn de reageerders tegen het zere been. Amphitriteblog begrijpt niet dat er überhaupt over biomassa nagedacht werd: „Er mag in steden niet met oude diesels worden gereden, maar je mag als overheid wel enorme hoeveelheden fijnstof en andere schadelijke stoffen over de stad en omgeving uitspugen met een biomassa-centrale.”

Dus is stoppen de enige mogelijkheid. En wel direct, zegt Hstenveld: „Direct stoppen met de biomassa en (voorlopig) doorgaan met aardgas. De gasvelden in Nederland sluiten en het gas kopen in Noorwegen. Dan gaan kijken wat de beste opties zijn voor de toekomst. Het stoken van de biomassa is voor de bühne.”

Kernenergie

Heemskerk denkt dat we naar kernenergie moeten kijken: „Wat ik nog steeds niet kan begrijpen is waarom word er nooit over kernenergie gesproken. Het is schoon en veilig, je hoeft geen windmolenparken te bouwen die het zeeleven en de vogelstand bedreigen, geen kolossale zonneparken die vruchtbare landbouwgrond opslokken en geen biomassa wat een ramp voor de wereldwijde natuur. Een paar van deze veilige centrales en al het gezeik om stikstof is opgelost.” Rudolf65 zegt: „En aardgas, want dat is gewoon brandschoon. Net als lpg.”

"Er is nog voor 200 jaar aan fossiele brandstof beschikbaar. Tijd genoeg om voldoende kerncentrales te bouwen"

Kernenergie is voor meer mensen de oplossing. Ook Citapelkeijzer pleit daarvoor, maar veel haast heeft deze reageerder niet: „Er is nog voor 200 jaar aan fossiele brandstof beschikbaar. Tijd genoeg om voldoende kerncentrales te bouwen. De hele discussie over opwarming van de aarde heeft een paniekerige jacht naar duurzaamheid veroorzaakt, vooral politiek gestuurd in plaats van wetenschappelijk. Met als gevolg een zwaar gesubsidieerd verdienmodel voor onzinnige oplossingen als biomassa, zonnepanelen en windmolens.”

Degenen die biomassa op zijn minst een kans willen geven zijn op de vingers van een hand te tellen. Partijtje pleit vooral voor vooraf goed nadenken: „Zoek het eerst eens goed uit voordat je overal maar direct stekkers eruit trekt. Biomassa is zeker niet de oplossing, maar wanneer je er goed mee omgaat liggen er ook kansen. Deze linkse bubbel moet kritischer worden bekeken.” Thijs Ruggengraat schrijft: „Als we biomassa verbranden, verbranden we planten- en bomenresten. Dat doen we ook als we steenkool, olie of gas verbranden.”

Deskundigen

Veel lezers zetten de ambtenaren en politici weg als onbekwame gekkies op dit dossier, maar Edwin V_ zoekt de nuance: „Het betreft complexe besluiten. Het kabinet neemt besluiten aan de hand van wat deskundigen op dat vakgebied adviseren. Die deskundigen willen nog wel eens van mening verschillen. Des te moeilijker voor een kabinet om met definitieve besluiten te komen.”

Dat zal zo zijn, maar de uitkomst is voor de meesten wel duidelijk: „Onmiddellijk stoppen met die onzin. Blijf aan het schone gas en/of kernenergie. Aan boekhoudkundige trucs en natuurvernietiging hebben we niets”, schrijft Bvhoof78.

"Beter is bos aanplanten en aardgas gebruiken, dan snijdt het mes aan twee kanten"

En zo staat directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vrijwel alleen met zijn verhaal dat het verstoken van biomassa prima in de CO2-kringloop past. Pa3gmi vindt dat die theorie geen hout snijdt: „Meneer vergeet te vermelden dat een boom die in pakweg 25 jaar is gegroeid, in luttele minuten is opgestookt. We kunnen dat met terugplanten niet bijhouden en we krijgen steeds minder bos. Beter is bos aanplanten en aardgas gebruiken, dan snijdt het mes aan twee kanten, minder uitstoot en meer opname van CO2.”

Waterkracht

Babbelmuts ziet nóg een alternatief: waterkracht. „Je kunt energie opwekken door de verbranding van biomassa. Dit stuit op veel weerstand, omdat daarvoor bossen worden gekapt en hele biosystemen verloren gaan. Een alternatief is het gebruiken van kernenergie, maar dit ligt politiek en maatschappelijk gevoelig. Onderbelicht is de mogelijkheid om meer energie uit Noorwegen te betrekken. Met waterkrachtcentrales wordt nagenoeg onbeperkt energie verkregen, die Noorwegen graag wil delen met Nederland. Het is zuivere groene energie zonder enig nadeel voor het milieu.”

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Of, zoals V/d Veer40 het uitdrukt: „Als ik het woord duurzaam lees of hoor weet ik al dat het in ieder geval duur zal zijn!”