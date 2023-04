’Ouderen moeten op fietsles’

Nu zijn er meer acrobaten die geen fietsrijbewijs hebben, maar als dan gevaar dreigt zijn ze vaak wel in staat om nét geen ongeluk te krijgen. En dat ontbreekt bij ouderen. Logisch, want alles wordt minder (behalve vergeten). Daarom is het belangrijk dat ouderen les krijgen in veilig fietsen. Op- en afstappen is een drama. Bijna niemand weet of de voorrem links of rechts zit. Zoiets kan soms heel veel leed veroorzaken. Maar ook kijkgedrag, te dicht langs autoportieren fietsen en niet stoppen bij het oversteken, terwijl ze tijd in overvloed hebben. Dit en nog veel meer tips zijn vaak onbekend. Daar zou de fietshandelaar ook op in kunnen spelen. Wel en dure fiets van 3000 euro verkopen, maar alleen een gebruiksaanwijzing en een service-formulier meegeven en voor de rest zeggen ze hier in Twente: ’Red oe der met’.

J. Kwibus, Tubbergen