Trackrecord De Jonge is schervenpad vol gebroken beloften

Premium Binnenland

Tijdens coronacrisis buitelen experts over elkaar heen: wie moeten we nog geloven?

Is code zwart nu dichtbij of niet? Tijdens de coronacrisis buitelen steeds meer experts over elkaar heen met op het eerste gezicht tegenstrijdige visies. Wie moeten we nog geloven? Communicatiedeskundigen pleiten voor meer helderheid. „Het kabinet en de zorgverleners praten langs elkaar heen.”