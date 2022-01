Brief 1: ’Beschuldiging VN zonder onderzoek’

Premium Binnenland

Stoerdoenerij op internet over opblazen kerk met cobra’s: 500 euro boete

Dat zes van de zeven kerken politiebeveiliging kregen in Woudenberg, is nooit zijn bedoeling geweest. Toch was dat in november 2020 het geval na bedreigingen van de destijds 18-jarige verdachte uit het dorp. De politierechter in Utrecht stuurde de bedremmelde jongeman dinsdagmorgen met een geldboete...