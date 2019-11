Fans van Thatcher kunnen de politieke moord op hun heldin nog altijd niet verkroppen

Het derde en laatste deel van de biografie van Margaret Thatcher is weer een dikke pil. Een slaappil, want een paar bladzijden lezen voor het slapengaan en een goede nachtrust is verzekerd. Niet dat het slaapverwekkend is, maar het is gewoon erg gedetailleerd. Haar biograaf Charles Moore heeft de vrije beschikking gekregen over de ’literaire’ nalatenschap en Moore nam dat serieus. Het lijkt wel of ieder kattebelletje zijn weg heeft gevonden naar deze biografie.