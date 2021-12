Brief 2 ’Wangedrag van Simons’

Vorige week was zij maar liefst 5 minuten en 27 seconden aan het drammen tijdens een Kamerdebat vanwege het feit dat minister Grapperhaus de term ’exotisch’ durfde te gebruiken in zijn betoog over de drugscriminaliteit. Natuurlijk wist zij daar weer een negatieve draai aan te geven en het zo in te vullen dat het racistisch zou zijn.

Maandag was zij voortdurend aan het interrumperen tijdens een vergadering en nam telkens het woord in plaats van op haar beurt te wachten. En toen zij op haar plaats werd gezet, kwam ze met het verwijt ’zich niet veilig te voelen’.

Het is nu vaak genoeg gebleken dat haar ’kwaliteiten’ slechts bestaan uit het uiten van dit soort suggestieve en negatieve voorstellingen van zaken. Ze brengt nauwelijks enige inhoud in tijdens het onderwerp van gesprek. Tijdens haar betoog mag er van haar niet even gehoest worden door collega’s maar vervolgens schoffeert zij de gehele Kamer door zelf even smalend te gaan kuchen als zij repliek krijgt van een collega die haar gezanik ook beu is. Als haar verzocht word op haar spreekbeurt te wachten walst ze over iedereen, inclusief de voorzitter, heen en praat gewoon door; uiteraard altijd beschuldigend en van mening dat de regels niet voor haar gelden. Dergelijk wangedrag moet geweerd worden.

Marian Uppelschoten, Gistel

