’Schaf buitenspel af’

Ergernis over de VAR groeit met de week. Waar in Engeland voetbal nog een mannensport is en de scheidsrechter nog echt de leiding heeft, is het in Nederland verworden tot een spelletje waar beslissingen worden genomen op basis van lijntjes en millimeterwerk. Oud-FIFA-adviseur Marco van Basten pleitte al in 2016 voor het afschaffen van de buitenspelregel. Dat zou voor spelers en toeschouwers een verademing zijn.

Tom Valk