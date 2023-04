’Statiegeld teruggeven voor geplette blikjes’

Geef statiegeld op ieder blikje of het nou wel of niet geplet is, wel of niet een leesbaar logo heeft of zelfs 6 vrachtwagens over zich heen heeft gehad. Dan nog steeds zullen (vooral) jeugdigen en patsers die blikjes achterlaten of in de natuur weggooien. Dat is niet tegen te gaan helaas. Maar wel zullen dan mensen voor wie 100 keer 15 cent nog wel 15 kostbare euro’s is die blikjes gaan oprapen en inleveren. Met de huidige regel blijft een beschadigd blikje (en dat zijn de meeste) gewoon achter in de natuur. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gefaald beste overheid. Gewoon even aanpassen en graag niet in 2030!

Arie Kers