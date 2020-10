’Celstraf van 17 jaar niet genoeg voor terrorist’

Deradicalisering komt in zijn vocabulair niet voor. Met éénderde strafvermindering loopt hij over een jaar of tien alweer frank en vrij rond.

Maar we kunnen gerust zijn. De rechtbank heeft daarin reeds voorzien Na het uitzitten van zijn straf wordt hij onderworpen aan langdurig toezicht. Maar daar plaats ik wel wat vraagtekens bij.

Hoe dacht de rechtbank dat tegen die tijd te gaan oplossen! Natuurlijk, je mag aan sprookjes blijven geloven, maar ik doe daar niet aan mee.

Jan Muijs

Tilburg