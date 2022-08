’Weg met fietspaaltjes’

Een lezer schrijft dat fietspaaltjes voor hem geen probleem zijn (WUZ, 6/8). Hij ziet ze goed en vindt dat fietsers gewoon goed moeten opletten. Echter, soms ben je toch even afgeleid of je bent brildrager en dan zie je de paaltjes bij regen of in het donker nauwelijks. Waar het om gaat is dat ze vaak op de meest onzinnige plekken staan, waar ze geen enkele functie hebben. Weghalen derhalve, dat voorkomt nare ongelukken.

Albert van der Geest