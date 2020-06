’Supporters toelaten geen probleem’

Bij wijze van proef wil men de stadions voor éénderde vullen. Ik ben er van overtuigd dat dit goed zal gaan. Weliswaar met de restrictie: géén spreekkoren en géén staanplaatsen vullen en vooral geen harde aanhang toelaten.

We kennen allemaal de beelden van de gedragingen van die zogenaamde tifosi die nogal eens als gekken tekeer gaan en vooral als er een doelpunt valt of de scheidsrechter in hun ogen weer eens een verkeerde beslissing neemt en dat is nou niet bepaald het gedrag waarmee het virus beteugeld gaat worden.

De rest van het stadion kan gewoon gevuld worden met ’normaal’ publiek en kinderen. Dat zal met de anderhalvemetermaatregel totaal geen problemen geven.

Jan Muijs, Tilburg