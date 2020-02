Zwaardere straf voor steekpuber

Een kind belandt natuurlijk niet zomaar in de criminaliteit. De kans is groot dat er iets mis is met de thuissituatie dat zich uit in ontevredenheid bij het kind. Een kind dat thuis voldoende liefde en aandacht krijgt zal niet zo snel midden in de nacht op straat te vinden zijn met een mes op zak. De ouders zijn in dat geval de grip op hun kind al verloren en zullen nog nauwelijks invloed hebben op zijn/haar gedrag. Dan kun je je kind wel thuis opsluiten maar dat zal uiteindelijk een averechtse werking hebben en leiden tot meer ongepast gedrag. Het straffen van de ouders, met een boete, is daarom niet effectief. Als je de criminele jeugd ècht wil aanpakken moet je ze laten voelen dat hun gedrag onacceptabel is, met zwaardere straffen. Zo zien anderen ook dat het plegen van een strafbaar feit nare consequenties met zich meebrengt en zullen zij beter nadenken voordat ze met een mes over straat gaan.

Mikey van Poorten