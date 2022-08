’Megawinsten door oorlog is machtsmisbruik op zeer grote schaal’

Gerardvantol: „Het lijkt me niet meer dan normaal dat oorlogsprofiteurs extra belast worden. Er is immers niets lager als profiteren van de dood van vele onschuldige slachtoffers. Beter zou zijn geweest als deze bedrijven zelf een zeer ruim fonds hadden gefinancierd voor hulp aan deze slachtoffers. Maar ze kunnen echt niet verder kijken dan hun eigen, enorm diepe zakken.”

WK_236 is het daarmee eens en schrijft: „Dat heel veel personen en bedrijven profiteren van andermans ellende is niet te bevatten, dit laat wel zien hoe diep we zijn gezonken in dit rotte land.” Om te vervolgen met: „Het zijn weer de rijken die rijker worden, en de normale bevolking wordt weer armer gemaakt en nog meer afhankelijk van liefdadigheid.”

„In navolging van de Franse regering zou het Nederland ook sieren deze ’walgelijke’ winsten terug te sluizen naar de eindverbruikers. Een gasprijs van meer dan 3 euro per m3 is volstrekt pervers. In heel Europa staat Nederland op de tweede plaats qua energie prijzen, terwijl we zelf aardgas oppompen en exporteren. Ons geëxporteerde gas is in het buitenland goedkoper dan bij ons zelf. Bizar…”, meent Deoudeman.

"Dit is machtsmisbruik op zeer grote schaal"

Brulboei is zaterdag ook van de partij en stelt in zijn reactie: „Ik vind van wel, maar we zitten opgescheept met een VVD-regering. Met andere woorden: ik denk niet dat de extra winsten extra belast gaan worden. Het zijn niet alleen de Europese oligarchen die woekerwinsten maken over de rug van de burgers, maar ook bedrijven als Albert Heijn, Jumbo, Hoogvliet en anderen, maken woekerwinsten. Ook bij de energiebedrijven als Eneco en anderen, klotst het geld tegen de plinten. Veel bedrijven maken enorme woekerwinsten en misbruiken op zeer grote schaal de oorlog in Oekraïne. En onze regering, ze staan er bij en kijken de andere kant op en doen net of hun neuzen bloeden, dit is machtsmisbruik op zeer grote schaal.”

Ook Amphitriteblog is het eens met bovenstaande commentaren: „Het is niet meer dan redelijk dat de megawinsten, veroorzaakt door corona en deze oorlog, afgeroomd worden. Bedrijven hadden ook kunnen besluiten geen tariefsverhogingen door te voeren of de prijs aan de pomp niet zo exorbitant te verhogen.”

Phteven schrijft echter: „Weer zo'n ’graai maar in andermans beurs’-verhaal. (...) Ik begrijp dat het oneerlijk lijkt, echter Shell heeft fors geïnvesteerd in de ginning van gas en olie, en daarmee forse risico's genomen. Ze zijn geen partij in dit verhaal rondom Rusland.”

Marinka2019: Zolang onze overheid zelf miljarden verdient aan de exorbitant hoge energieprijzen, heeft men