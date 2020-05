’Uitstoot niet lager door 100 km/uur’

Het was een goed idee geweest als de uitvoering beter was doordacht, want het veroorzaakt alléén maar langere files, waardoor het verkeer langer onderweg is en de CO2 uitstoot wordt verhoogd. Men is voorbij gegaan aan het feit, dat bij een snelheid van 100 km voor álle voertuigen incl. vrachtwagens, de snelheidsmarge tussen vrachtwagens en het gewone autoverkeer te klein is wanneer vrachtwagens gaan inhalen.

Dit betekent verlies aan productiviteit, want de automobilist die naar zijn werk is langer onderweg en men kan uiteraard niet vanuit de auto, zonder gevaar voor jezelf en voor anderen, zaken per telefoon afhandelen.

Een inhaalverbod voor zwaar verkeer zal niets helpen, want men blijft dat doen. Dan ontstaat een situatie zoals in Duitsland, waar men spreek van ’Elefantenrace’ waarbij grote vrachtwagens er minuten over doen om een voorganger in te halen.

Misschien is het mogelijk om de gemiddelde maximumsnelheid op 100 te brengen, waarbij gewoon verkeer meer dan 100 km mag rijden en de maximumsnelheid voor zwaar verkeer te verlagen naar 90 of 80, als het resultaat van de gezamenlijke CO2-uitstoot vergelijkbaar is.

Wijnand Heyer,Zoetermeer