Het veroorzaken van humanitaire rampen is een winstgevende business

In Idlib, het bolwerk van jihadisten, wordt hevig gevochten. Weer is een massale uittocht op gang gekomen. Dit jihadistische bastion is een slagveld waar de strijders van Assad, aan Al-Qaeda gelieerde groepen en de Islamitische Staat (IS) elkaar bevechten. De gewilde eindbestemming van deze uittocht is wederom Europa. Maar tussen Europa en Idlib ligt Turkije. En voorlopig laat Turkije niemand toe.