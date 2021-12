’Zware criminelen niet meer vervoeren’

Er gaan al langer geruchten over gewelddadige bevrijdingspogingen van onder andere Taghi zelf, waarvan wordt vermoed dat hij daar vóór zijn arrestatie al grof geld aan heeft gespendeerd. Gelukkig heeft defensiepersoneel daar paal en perk aan gesteld door de meest voor de hand liggende bevrijdingspogingen met een helikopter onmogelijk te maken.

Maar daar zijn we er nog niet mee. Ook het vervoer van deze criminelen over de weg en in drukke woonwijken moet tot het verleden gaan behoren. Niets staan in deze moderne tijd terechtzittingen nog in de weg om volledig over te schakelen op videoverbindingen.

En dat regime moet ook gaan gelden voor zware criminelen in andere gevangenissen. Helikopterlandingen in de achtertuin van een gevangenis moeten onmogelijk worden gemaakt. Evenals het gooien van contrabande over de gevangenismuren. Het moet wel een gevangenis blijven en geen 'lust'oord waar drugs en telefoons ondanks veel interne controles toch binnen de muren worden aangetroffen.

Jan Muijs