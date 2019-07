Uitslag Stelling: Rentevoordeel moet blijven

President Klaas Knot van de Nederlandsche Bank wil de aftrek nog meer beperken, omdat Nederlandse huizenbezitters te veel risico lopen in de financiële problemen te komen vanwege een te hoge hypotheekschuld.

Onder de stemmers zijn veel huiseigenaren. Twee derde van de respondenten geniet op dit moment dan ook hypotheekrente-aftrek. Ze vinden ook dat ze er het volste recht toe hebben. „Knot zit ons gewoon een volgende crisis in te praten. Maar tegelijkertijd zegt hij helemaal niks over de torenhoge huursubsidie.”

De meeste stellingdeelnemers vinden dan ook niet dat de hypotheekrente-aftrek helemaal moet worden afgeschaft. „De woningwaarde en schuld hangen daar sterk van af. De aftrek afschaffen zou zo maar een nieuwe crisis kunnen ontketenen.”

Knot wil vooral de mogelijkheden van de maximale hypotheek beperken. Een idee is dat banken nog maar negentig procent van de koopsom kunnen uitlenen. Nu is dat 100 procent die kan worden gefinancierd. Kosten koper en overdrachtsbelasting moeten kopers dus nu ook al zelf betalen.

De maximale hypotheek beperken vindt een kleine meerderheid geen goed idee. Desondanks denkt twee derde dat de suggesties van de DNB-president gaan worden overgenomen. Veel stemmen gaan op om het bedrag waarover rente mag worden afgetrokken te beperken, zodat ’de rijken’ niet de rente over hun hele hypotheek van de belasting kunnen aftrekken. Zo suggereert iemand de aftrek niet meer dan 37% te laten zijn, zodat mensen in de hoogste belastingschaal niet extra profiteren. Een ander zegt: „Maximeer de schuld op € 350.000. Wie in een duurder huis wil wonen, moet daar dan zelf maar voor opdraaien.”

Door beperking van de maximale aftrek zou het waarschijnlijk voor starters nog moeilijker worden om een huis te kopen, dan het nu al is. Dat vindt driekwart van de stemmers erg. „De hypotheekrente-aftrek is júist uitgevonden om een huis voor iedere Nederlander bereikbaar te maken. Juist starters zouden hiervan moeten profiteren.”

Toch vinden sommigen dat het starters niet te gemakkelijk gemaakt moet worden. „Starters moeten eerst maar een stuk sparen voor ze hun eigen woning kunnen kopen. Dat moest ik ook toen ik mijn eerste huis kocht.” Een ander: „De jeugd moet weer leren sparen; de luxe eisen wat laten zakken en voor ze het weten kunnen zij ook een huis kopen.”

Internationaal wordt het rentevoordeel gezien als een risico. Twee derde vindt dat onzin. ,,Laat de OESO maar kletsen. De hypotheekschuld is in wezen geen schuld, omdat er een onderpand is.” Ze vinden het juist een groter risico als de aftrek wordt beperkt en denken dat dan juist mensen in de problemen komen.

Op het moment is de huizenmarkt op veel plekken booming. De meeste respondenten denken wel dat nieuwe kopers zich op het moment - geholpen door de lage rente - te veel in de schulden steken. „Het eigenlijke probleem is dat er niet genoeg huizen zijn. Er hadden gewoon meer betaalbare woningen gebouwd moeten worden.”