Brief 1: ’Nadelen aan transitie groene energie’

Het hele Binnenhof roept dat het onacceptabel is dat er sprake was van een landelijke storing bij KPN en daarmee de onbereikbaarheid van 112. Echter vele van dezelfde bestuurders en volksvertegenwoordigers roepen dat wij zo snel mogelijk over moeten gaan op groene energie, terwijl onze samenleving inmiddels volledig afhankelijk is van 100% continuïteit in de energievoorziening.

Wellicht wordt men bij dit soort serieuze storingen een beetje wakker en denkt men nog wat beter na over een degelijke energievoorziening waarbij in acht genomen moet worden dat de ict zo langzamerhand een van de grootste energieverbruikers is en steeds meer ons dagelijks leven beïnvloedt.

Het alleen maar vragen of er voldoende backup/redundantie in de systemen is en daarbij geen link leggen naar de op handen zijnde energietransitie, is dan ook absoluut niet toereikend.

Hans Louwman

