Opinie Afshin Ellian Zingeving dreigt nu ten onder te gaan

Pesach en Pasen zijn twee onuitputtelijke bronnen van de westerse traditie van bezinning. Bezinning is een voorwaarde voor een zelfcorrigerende beschaving. Je kunt niet uit het niets bezinnen. Ook moeten we het niet volledig gelijkstellen aan het geloof. Bezinning voortvloeit uit de reeks bestaande culturele kaders. Joods-Christelijke traditie en de Verlichting vormen tezamen het kader voor bezinning. Gelovigen en niet-gelovigen treffen elkaar in deze traditie. Leeg is het leven dat tussen dagelijkse beslommering pendelt. De zinloosheid voert dan de boventoon.