’Zorg is nu onbetaalbaar’

Hij legt de pleister precies op de wonde door te stellen dat de zorg niet overbelast maar zwaar onderbezet is. De gestegen kosten na de invoering van de zorgwet met marktwerking in 2006 liep op van 65.4 miljard naar 106,2 miljard (bron CBS) en dat alles komt dus door verkeerd beleid in Den Haag. Vanaf die tijd is de zorg onbetaalbaar geworden, is er armoede in ons land en zijn er al vele voedselbanken.

Een ziekenhuis dient geleid te worden door medisch personeel dat kan werken op eigen initiatief en niet door economische managers die zelf grof geld verdienen en het medische personeel op een zijspoor zet. Dertig jaar terug, zo stelt Dirkse, was er geen eigen risico, geen eigen bijdrage, kon je zonder beperkingen naar de fysiotherapeut en werden medicijnen volledig vergoed. Bovendien was de bevolking tientallen miljoenen minder en was er niet zo'n ellende en armoede als heden ten dage. De zorgverzekeraars varen er wel bij en de burger zakt steeds dieper in de ellende. Tip voor de formateurs, zet deze Koos Dirkse op de post van medische experts!

Mevr.Brugman Lelystad