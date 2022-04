’Verhoog ook WAO- uitkering’

Als starter kwam ik in de WAO terecht. En ik ben vast niet de enige of de eerste. Schaalverhogingen lagen ooit in het verschiet, maar dat is er dus nooit van gekomen en met een percentage van mijn aanvangssalaris moet ik het nu al zo’n 25 jaar doen. Energiekosten (24 uur p/d thuis!), vervoerskosten (rolstoel!), en wat er verder nu in prijs verhoogd wordt... Doe het er maar eens van! Want het was al geen vetpot! Ik kan niet de straat op om te protesteren. Ik hoop dan ook dat Rutte (cs) deze krant leest en handelt.

G. Marina,

Oegstgeest