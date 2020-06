De beeldenstorm en de Gretaficering van de politiek

Van de week haalde ik Bob Marley aan om iets te verklaren over racisme. Want alle wereldproblemen zijn allang opgelost in songteksten. Ik schrok van twee dingen: Marley, die altijd 36 blijft, was net zo oud als mijn ouders. Dor hout zo je wilt, maar dan als redelijk sappig twijgje gestorven. En de jongvolwassen kinderen van mijn geliefde wisten niet wie Bob Marley was. Pas na vijf hints kwam er vragend uit: ’Oh, zo’n rastaman toch?’