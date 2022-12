Brief 1: ’Lobbycultuur in Brussel onderzoeken’

In Brussel is een stevige lobbycultuur. Het lijkt mij goed dat daar eens stevig onderzoek naar plaatsvindt; men is nu toch bezig. We weten b.v. nog steeds niet wat er zich heeft afgespeeld tussen Von der Leyen en Pfizer. Tevens valt op dat b.v. Timmermans wel erg stevig vasthoudt aan wind en biomassa…. Ik mag niemand beschuldigen, maar dat de EU-elite zelf vele paden treedt (o.a. heen en weer reizen tussen Brussel en Straatsburg, vele vliegreizen met gehuurde/geleende privé-vliegtuigen), doet mijn vertrouwen in ieder geval geen goed.

Kees Rakers, Hoofddorp

