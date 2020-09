’Ongeloof over dwangsommen asielzoekers’

Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat in een tijd dat de broekriem moet worden aangehaald, kansloze asielzoekers die te lang moeten wachten op hun aanvraag voor asiel een riante vergoeding krijgen van maximaal 15.000 euro?

Het is toch niet te verkopen dat er 65 miljoen euro uit wordt gekeerd in 2020, wat in 2015 nog 100.000 euro was en nu door het dak gaat?

Dit belastinggeld kan beter worden gebruikt voor mensen in de zorg cq het onderwijs, daar waar het keihard nodig is om medewerkers binnenboord te houden.

Hier zou het tijdens de algemene beschouwingen over moeten gaan en niet over priet praat.

Kabinet laat eens zien dat je het met de gewone burger goed voor hebt.

P.G.Wortel, Schagen