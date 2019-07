’Woningen nodig voor jongeren’

Dat betekent dus dat ze onder de vleugels van hun ouders moeten blijven zitten en de ‘jonkies’ worden een beetje te groot, die passen niet meer onder die vleugels. Zoals het in de natuur gaat en dit geldt ook voor het menselijk ras, willen en moeten ’jonkies’ uitvliegen want anders groeit er spanning in het nest.

Wij ervaren dit ook met een dochter die dolgraag op zichzelf wil wonen, ze heeft het meer dan prima thuis maar de drang naar een eigen stekkie is groot maar onmogelijk. Ook voor ons ouders is dit niet fijn want haar leefwijze waar zij op haar leeftijd volledig recht op heeft, strookt totaal niet met die van ons. Dat brengt dus onenigheid.

Inmiddels is zij 21 jaar maar ik zie het er nog van komen dat ze zeker tot haar dertigste thuis móet blijven wonen omdat het financieel niet haalbaar is. Ze heeft (nog) geen partner gevonden, wanneer dit gebeurt dan keren haar kansen wellicht, maar dan is het nog geen vetpot.

Ik hoor van haar dat steeds meer vrienden en vriendinnen van haar gaan ‘samenhokken’ om de kosten te kunnen delen maar wát als er één een relatie krijgt en vertrekt, dan blijft de ander alleen over met kosten die ze dan weer niet kunnen betalen en keren ze weer terug naar hun ouders. In dat geval is het nog lastiger want dan hebben ze allang van de vrijheid geproefd.

Er zullen écht woningen gebouwd moeten worden die ook voor de lage middeninkomens betaalbaar zijn, zóveel jongeren zitten nog bij ouders thuis terwijl ze staan de popelen om de vrijheid tegemoet te gaan maar door de woningnood onmogelijk is.

P. van Neck, Rotterdam