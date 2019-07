Stelling: Investeren in ruimtevaart zinvol

Het is vandaag 50 jaar geleden dat de Apollo 11 aan zijn beroemde maanreis begon. Een kleine week later zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. De historische landing gaat hand in hand met hernieuwde interesse voor de maan: de VS wil in 2024 opnieuw astronauten naar de maan sturen, andere landen bereiden eveneens maanreizen voor en ook commerciële partijen zien hier brood in. Is ruimtevaart belangrijk, bijvoorbeeld voor technische innovaties, of is het pure geldverspilling?