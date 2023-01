Brief 3: ’Waarom grijpt minister Kuipers niet in?’

Waarom bemoeien de zorgverzekeraars zich hier mee? Om wat incontinent materiaal te besparen? Waarom de gediplomeerde wijkverpleegkundige niet vertrouwen op haar/zijn woord? Daarmee worden de verpleegkundigen ook nog eens aan de kant geschoven? Vind je het gek dat op die manier niemand meer in de zorg wil werken, omdat de zorgverzekeraar alles beslist? Door alle administratie die er nu extra bij komt, wordt het alleen maar onwerkbaarder en duurder gemaakt, en is er onnodig veel lijden voor deze stervenden, en ouderen mensen. Waarom grijpt de minister van Volksgezondheid niet in?

B. Keereweer

