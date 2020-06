’Klimaataanpak voor de bühne’

Wat echter steeds meer begint op te vallen, is dat de politiek besluiten neemt en doelen nastreeft die niet of nauwelijks een positieve invloed hebben op schadelijke uitstoot, maar uitsluitend goed scoren voor de bühne. Zo leveren de biomassacentrales, die elektriciteit opwekken door hout te verbranden, zo’n 20 procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas op dan de als zeer vervuilend bekend staande kolencentrales. Geen winst dus maar verlies, maar toch blijft de politiek hierop in zetten.

Daarnaast toonde briefschrijver Paul Evers (WUZ 24 / 6) middels een uitermate helder betoog aan dat subsidie op de stekkerauto’s ook compleet onzinnig is. Een per 1 juli aangekondigde subsidie van 4000 euro en de nodige belastingontheffingen van bpm en mrb resulteert uiteindelijk in een 25% hogere CO2- uitstoot door de alom geprezen en zogenaamd duurzame elektrische auto’s.

Dergelijke maatregelen maakt de goedwillende burgers in Nederland huiverig voor verdere en vaak uiterst kostbare milieumaatregelen. Miljarden euro’s zijn er nu al over de balk gesmeten, met dus meer schadelijke uitstoot als resultaat. Maar de Nederlandse politici kunnen rustig verder slapen, ze werken eraan en op papier klopt het. Nu nog de verdere uitwerking, want dit helpt dus geen moer.

Jan Pronk, Beverwijk