’Niet alleen senioren gevaar op de weg’

Als ik naar mijn werk ga en ik rij over de A28 of binnendoor over de N310 dan sta ik versteld van de ’kamikazepiloten’, meestal in grote, dure bolides en werkbusjes, die niet schromen te bumperkleven of je af te snijden, vaak druk met hun telefoons in de weer.

Of de jongelui, net uit de luiers, die je bijna van de weg afrijden en als je ze een teken geeft van doe even rustig, dat ze voor je gaan rijden en plots op de rem gaan staan. Want tja, de snotneuzen zijn gauw op hun teentjes getrapt vandaag de dag.

Zo kan ik nog wel een heleboel verhalen opschrijven van tuig in het verkeer. Om nu steeds maar met de vinger richting de senioren te wijzen als zijnde ’een gevaar op de weg’ vind ik wel erg kort door de bocht. Neem de jongelui op hun scooters en elektrische fietsen die de benen onder je vandaan jagen omdat zij daar fietsen waar het verboden is, zelfs op het trottoir. Of als je zelf op een ’normale’ fiets fietst op een fietspad of openbare weg, dat ze je ondersteboven jagen met z'n drieën naast elkaar en dat je valt omdat je de stoeprand raakt.

En politie en gemeente doen er niets tegen. Ik begrijp dat ze met ernstige tekorten kampen. Wat ik helaas vaak zie is willekeur met betrekking tot optreden tegen verkeersovertreders .

E. Mulder