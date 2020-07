’Nederland steeds onooglijker’

Rijk en regio leggen op korte termijn 30 miljoen euro op tafel om het aantal oplaadpunten in ons land drastisch te verhogen. Dit naast de enorme bulk geld aan (tijdelijke) subsidies, waarmee veel mensen worden verleid om een e-auto aan te schaffen.

Het gaat daarbij in eerste aanleg om maar liefst 2 miljoen extra laadpunten. Er komt ook een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen. Laadpunten zover het oog reikt! Het is straks niet meer om aan te zien.

Op veel plaatsen in ons land wordt het uitzicht ook al beperkt door een enorm aantal windmolens, die ook steeds hoger worden en maar in aantal blijven toenemen. En niet te vergeten de 5-G masten, die ook steeds meer in aantal oprukken. Steeds meer verstedelijking en vervuiling komt op ons af.

Naast het al lang bestaande probleem van het ondergronds opbergen van kernafval -waar we nog steeds geen raad mee weten- komt er een tweede gigantisch probleem op ons af. Waar blijven we in de wereld met al die miljarden accu's van e-auto's, die vooralsnog niet recyclebaar zijn.

Ons land wordt steeds onooglijker en onleefbaarder. Maar er is nog hoop. In Den Haag gaan ze al inzien dat biomassa het energieprobleem in ons land niet oplost. Daar gaat al een eind aan komen. Maar hoelang gaat het nog duren eer ze daar door krijgen dat waterstof een betere oplossing is dan het rijden op stroom? Voorlopig wordt het paard nog áchter de wagen gespannen!

Jan Muijs, Tilburg