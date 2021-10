Uitslag Stelling: ’Meer asfalt tegen files’

Een overgrote meerderheid van de respondenten heeft voorzien dat de files weer zouden terugkeren. Zo stelt één van hen: ,,Thuiswerken gaat prima, net als vergaderen in Teams. Het is op zich een prima manier om het fileprobleem aan te pakken. Maar blijkbaar zijn mensen hardleers en had de overheid ook geen tijd om zich hiermee bezig te houden.” Een ander voegt toe: ,,Het is zo treurig dat we niets hebben geleerd en weer terugkeren naar de situatie van voor corona.” Een enkeling denkt dat de files te maken hebben met de rijstijl van automobilisten. ,,Files worden veroorzaakt door slechte chauffeurs, die de hele tijd aan het appen zijn en daardoor inhaalmanoeuvres niet snel genoeg doen en te langzaam rijden. Als iedereen twee handjes aan het stuur heeft, dan zou er veel minder vertraging zijn.”

Twee derde van de respondenten vindt het erg dat Nederlanders weer in de file moeten om op het werk te komen, maar sommigen wijzen ook op het gebrekkige ov. ,,Natuurlijk hadden we gehoopt en verwacht dat de files verleden tijd zouden zijn, maar meer mensen hebben tijdens corona een auto gekocht. Daardoor sluiten we weer met z'n allen in de file aan. Het openbaar vervoer is nog steeds onaantrekkelijk, doordat het voor velen -ondanks de files- nog steeds veel langzamer is dan de auto.”

Thuiswerken zou volgens een krappe meerderheid een van de oplossingen zijn voor het klimaatprobleem. Een deelnemer meent: ,,Als iedereen de hele tijd thuis blijft zitten, dan kost dat ook heel veel stroom en verwarming en het openbaar vervoer is geen oplossing voor iedereen die niet in het Westen woont.” Een aantal respondenten vindt het irritant dat in de discussie over mobiliteit altijd het klimaat wordt meegenomen. ,,Het klimaat gaat gewoon z’n eigen gang, dat is altijd zo geweest. Leg naast iedere snelweg gewoon acht meter asfalt en het fileprobleem is opgelost.”

De meeste deelnemers denken dan ook dat thuiswerken helpt om de files te bestrijden. Een krappe meerderheid vindt daarbij dat thuiswerken de norm moet worden voor kantoorpersoneel. ,,Maak het stimuleren van thuiswerken belastingtechnisch interessant voor werkgevers”, stelt een voorstander voor. Een andere optie: ,,Laat werknemers thuiswerken en een dag in de week naar kantoor komen. Maar dan liefst niet allemaal op dinsdag, want dan wil iedereen blijkbaar vergaderen.”

Als de mobiliteit verbeterd moet worden, dan zouden de investeringen vooral in asfalt moeten zijn, zo vinden de meeste deelnemers. Respondenten zien het minste in deelvervoer als oplossing van mobiliteitsproblemen. Een andere respondent vindt dat Nederlanders dichter bij hun werk moeten gaan wonen. ,,Bouw meer in steden, bijvoorbeeld in al die kantoren die leeg zijn komen te staan."

De meeste stemmers geloven dat er minder files zouden zijn als werkgevers werknemers verplichten buiten de spits naar het werk te gaan. Het hybride werken (deels thuis en deels op kantoor) zou daarbij kunnen helpen, zo vindt het gros van de deelnemers.