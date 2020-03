Brief 2 ’Verkoper steekwapen ook aansprakelijk’

In twee jaar tijd zijn in de regio Amsterdam vijftig procent meer minderjarige tieners betrokken geraakt bij wapenincidenten of gepakt voor wapenbezit. Verschrikkelijk dat de jeugd zo makkelijk aan messen of ander steekwapens kan komen. De ouders worden aansprakelijk gesteld . Waaom niet zo als bij alcohol een leeftijds opgave aan de verkoper van degelijke wapens. Ook de verkopers van steekwapens moeten we aansprakelijk kunnen stellen.

