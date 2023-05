’Door zwijgen krijgen geweldplegers vrij spel’

Een minderjarige reiziger en een jongen in een hoodie kent in iedergeval enkele daders maar wil niet zeggen wie het zijn. Door dat zwijgen krijgen geweldplegers vrij spel en zal dit in de toekomst alleen maar toenemen omdat de daders weten dat ze er mee wegkomen. Sluit die twee op tot dat ze gaan praten zij hebben daderkennis. Het is strafbaar om dat soort informatie achter te houden.

Fenna Koops, Groningen