’Contant geld moet blijven’

Gossip

Kievs boksende burgemeester gaat scheiden

Hij is samen met zijn goede vriend, president Volodimir Zelenski, de held van Oekraïne en als burgemeester van Kiev een van de leiders van het verzet tegen de Russen. Eerder was Vitali Klitschko (51), net als zijn broer Wladimir, wereldkampioen zwaargewicht boksen, maar nu hangt hij even in de touwe...